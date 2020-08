Des Belges bien barrés : SOHNAAR sur Auvio

Sohnarr Patricia VANNESTE alias SOHNARR, fondatrice et violoniste du groupe Balthazar, fleuron de notre patrimoine rock belge, a décidé de quitter ce groupe de garçons pour voler de ses propres ailes, quatorze ans après la création du groupe, devenu une très grosse machine. Emmenant violon, enregistreur et une bonne paire de chaussures, la voilà en route vers la Scandinavie, pour se perdre, afin de mieux se retrouver. Tordu ? Pas vraiment. Barré, à coup sûr ! On la retrouve dans un lieu qu’elle s’apprête à quitter un lieu qui en a vu d’autre : le quartier historique de Gand.