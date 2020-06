Entrez sans frapper : Brigitte Giraud et l'infidélité sur Auvio

Focus sur les chansons d'amour et à la manière dont elles nous remuent. C'est le feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis. Et pour parler "d'aller voir ailleurs", c'est Brigitte Giraud, écrivaine rock, auteure du bouleversant « Avec les garçons » ou encore de "L'amour est très surestimé", titre emprunté au chanteur Dominique A. Ça tombe bien puisque la chanson que Brigitte Giraud a choisi pour parler de ce moment pas simple, c'est "Pour la peau" d'un certain Dominique A...