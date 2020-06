Entrez sans frapper : Patricia Vanneste avec le chagrin d'amour et l'amour inconditionnel sur Auvio

On redémarre "Love songs", le feuilleton de Jean-Marc Panis qui décortique cette sacrée affaire qu'est le sentiment amoureux, à travers les grandes chansons qui l'ont évoqué. Aujourd'hui, un gros morceau : le chagrin d'amour et l'amour inconditionnel. Et c'est Patricia Vanneste, violoniste et chanteuse, elle a pris le large pour s'éloigner de Balthazar, fameux groupe qu'elle avait co-fondé, pour voyager sur les belles routes solitaires et enneigées de son nouveau projet Sohnarr.