Entrez sans frapper : Albin de la Simone et la durée sur Auvio

Nouvelle et dernière étape dans notre feuilleton "Love songs" de Jean-Marc Panis, qui passe l'aventure amoureuse sous la loupe des chansons populaires qui l'ont bien analysé. Cette fois, on s'attaque à un gros morceau : la durée. Ben oui, c'est une chose d'emballer, c'en est une autre de tenir la distance. Et c'est avec un orfèvre des mélodies et des sentiments que nous allons nous pencher sur cette gageure.

C'est Albin de la Simone qui exhume pour nous un monument patrimonial du love : la chanson des vieux amants, de notre inimitable Jacques Brel.