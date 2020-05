Entrez sans frapper : Françoiz Breut et la drague sur Auvio

Toute cette semaine, nous vous proposons le feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis.



L'amour, voilà bien un thème qui aura alimenté un bon nombre de chansons pop. Jean-Marc Panis est parti enquêter sur la complexité du sentiment amoureux, et surtout sur la force des chansons qui le décrivent ou s'en inspirent. On continue notre voyage au pays de l'amour à travers les chansons qui ont décortiqué ce sentiment complexe et documenté ses étapes. Aujourd'hui, c'est la drague qui va nous occuper.



Et qui d'autre que Françoiz Breut, la chanteuse de la chirurgie des sentiments pour évoquer cette cour parfois magnifique, et parfois pathétique. Comme le prouve Alain Delon qui se prenait le tapis et un gros râteau en 1973 face à une Dalida à qui on ne la faisait pas...