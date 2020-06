Entrez sans frapper : Thomas Van Cottom et l'après sur Auvio

Voici le dernier épisode de notre feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis. On a évoqué l'amour et ses méandres à travers les chansons qui nous ont marqués. Aujourd'hui, place à l'après ! On a crié, plaidé, supplié, jeté des trucs par terre et pleuré. Mais rien n'y fit, et c'est la rupture. Et puis, revient parfois un apaisement, une douceur. C'est Thomas (Jean Henri) Van Cottom, auteur du beau projet "Cabane", qui évoque cet état...