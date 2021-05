Louis de Funès : champ - contrechamp : Episode 3 : La Vedette sur Auvio

Louis de Funès est un acteur incontournable. Sa célébrité n’est toujours pas démentie plus de 35 ans après sa disparition... A cette occasion, nous célèbrons ce talent inimitable à travers une série de 6 émissions. L’immense acteur se raconte au fil des épisodes, son enfance, ses parents, l’internat, les difficultés financières qui l’obligent à être pianiste de bar durant 10 ans. Louis de Funès se confie, il évoque ses croyances en la vie, ses croyances religieuses, son amour de la nature. Louis de Funès évoque aussi le rire, la comédie, les artistes qui l’ont inspiré et qu’il admire. C’est un homme timide et inquiet qui se dévoile, un homme chaleureux et passionné, à l’opposé des critiques qui l’ont si souvent assassiné. En le découvrant sous ce nouveau jour, un homme sans prétentions, on ne peut que l’aimer, certes, on ne peut que mesurer d’autant plus l’ampleur de son talent sur les planches de théâtre et les plateaux de cinéma. Avec les voix de Louis de Funès, Jeanne de Funès, Daniel Gélin, Gérard Oury, Bourvil, Yves Montand, Robert Dhéry, Colette Brosset, Fernand Reynaud, Mylène Demongeot, Denys de la Patellière, Michel Galabru, Jacques Vilfrid, Jean Girault, Mario Luraschi, Coluche Interviews inédites : Bertrand Dicale (biographe), Edouard Molinaro, Danièle Thompson, Julia de Funès (sa petit-fille), Popeck, Henri Guybet. Réalisation : Cécile Poss Montage/Mixage : Pierre Devalet Episode 3 : la Vedette Louis de Funès foule les planches de théâtre et de cinéma à un rythme effréné. Devant la caméra d’Edouard Molinaro, l’acteur tourne Oscar et Hibernatus. Le tournage est pour le moins houleux, l’entente entre l’acteur et le réalisateur n’est pas au rendez-vous. Les années 1960 voient l’étoile de de Funès s’élever au rang de vedette. L’acteur tourne quelques-uns de ses plus grands succès. Le troisième épisode évoque également les évènements de mai 68 et la façon dont Louis de Funès les a vécus ainsi que le métier d’acteur comique. Intervenants : Louis de Funès, Edouard Molinaro, Jean Girault, Jacques Vilfrid, Bertrand Dicale, Michel Galabru.