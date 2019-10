Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le dessinateur et illustrateur italien Lorenzo Mattotti pour son film d'animation "La fameuse invasion des ours en Sicile". Une adaptation d'un roman de littérature jeunesse italien signé Dino Buzzati, paru en 1945.



Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n'est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

