Entrez sans frapper : Virginie Cordier et Pierre Paquet sur Auvio

Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Il a perdu 93% de ses recettes propres en raison des effets de la pandémie. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles.

Ce vendredi, focus sur les musées et centres culturels.



On en parle avec :

- Pierre Paquet, directeur des musées de la ville de Liège dont la Boverie. L'expo "Hyperrealism Sculpture" était disponible en visite virtuelle pendant le confinement et elle vient de réouvrir cette semaine et jusqu'au 2 août

- Virginie Cordier, directrice de La Vènerie - Centre Culturel de Watermael-Boitsfort