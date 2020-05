Entrez sans frapper : Stephan Streker et Frédéric Cornet sur Auvio

Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Il a perdu 93% de ses recettes propres en raison des effets de la pandémie. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. Ce mercredi, focus sur le secteur du cinéma.



On en parle avec :

- Le réalisateur et scénariste belge Stephan Streker, Streker. Il devait commencer le 16 mars le montage son de son film « L'ennemi »

- Frédéric Cornet, le directeur du cinéma Galeries à Bruxelles