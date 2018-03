Little Rock, 1957 - Entrez sans frapper - 02/03/2018

L'historien français, spécialiste des États-Unis contemporains, Thomas Snégaroff pour son livre "Little Rock, 1957 : L'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique" (Tallandier).



4 septembre 1957, Little Rock, Arkansas, rentrée des classes sous le signe de la fin de la ségrégation scolaire. Les neuf enfants noirs inscrits au lycée jusque-là réservé aux seuls blancs sont encerclés par une foule hystérique. La photographie de l'une des Neuf, Elizabeth Eckford, 15 ans, huée et insultée, fait la une des journaux le lendemain. L'Amérique est bouleversée. Commence alors un bras de fer qui oppose le gouverneur de l'Arkansas Orval Faubus au président des États-Unis Dwight Eisenhower.



Thomas Snégaroff, spécialiste des États-Unis, est allé sur place pour enquêter sur cet épisode majeur de l'histoire de la lutte pour l'égalité des droits. Grâce à des témoignages inédits et des archives publiques exploitées pour la première fois, il nous livre un récit captivant et émouvant qui brosse un portrait de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. Une plongée fascinante dans un pays toujours hanté par la ségrégation raciale.

