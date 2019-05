Liliane Rovère - Entrez sans frapper - 06/05/2019

Liliane Rovère pour son livre « La folle vie de Lili » (Ed. Robert Laffont).



Grand amour de Chet Baker et muse de Saint-Germain-des-Prés, comédienne discrète et prolifique, elle publie son autobiographie. « La rencontre fut électrique. Un coup de foudre pour lui ; moi, je me laissai porter par le flot, passive et ravie à la fois. Chet était beau garçon, conscient de son charme, style ado, un peu voyou, et déterminé à soulever cette Parisienne si peu américaine qui ne protestait pas. Il me plaisait, j'étais flattée, et comme toujours je ne pensais pas plus loin que le jour même... »

Émission Entrez sans frapper