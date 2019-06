Facebook lance sa crypto-monnaie, et le monde risque bien de changer… dépassant le projet du bitcoin, souhaitant jouer d’abord un rôle dans les paiements transfrontaliers, le monstre aux pouces bleus inquiète les banques mais séduira sans doute de nombreux utilisateurs. Pour s’y retrouver et comprendre les enjeux, on écoute la chronique de Gilles Quoistiaux .

Émission Les Décodeurs RTBF