Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le dessinateur, scénariste et éditeur français de BD Lewis Trondheim pour "Les nouvelles aventures de Lapinot - Tome 4 : Un peu d'amour" (L'Association).



Lapinot, les mains derrière le dos, observe dans un cadre un strip de quatre cases : une créature se balade en harmonie avec son petit chien avant d'être terrorisée par un monstre qui finit par la prendre en affection. Un peu d'amour est un recueil de 125 strips dont le premier, placé en couverture de l'album, n'échappera pas à l'œil du lecteur attentif. Faut-il voir dans ce strip initial une allusion à Lapinot, qui subit successivement la haine puis l'amour de Camille, bibliothécaire passionnée ? Car si l'album est constitué de digressions savoureuses, il n'en suit pas moins un fil rouge : l'amitié entre Lapinot et Marc Bolart, un sans-abri fou de littérature dont les textes seront publiés par la maison d'édition Carottes, montée par Lapinot et Camille... Un peu d'amour, c'est aussi beaucoup d'amitié : on retrouve ainsi la répartie cynique de Richard, fidèle compagnon toujours en verve lorsqu'il s'agit de jeter un regard critique sur ses contemporains. Et l'amitié ça compte, car Richard serait prêt à suivre Lapinot jusqu'au bout du monde... ou du moins jusqu'à Ljubljana.