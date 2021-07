45ème et dernier épisode de notre feuilleton d’été dans Le Mug. « Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors ». Un feuilleton de Gorian Delpâture et Pierre Mélotte. Chaque jour de cet été, Gorian a écrit une lettre à Jim Morrison. Dans cette dernière lettre, Gorian raconte à Jim la reformation des Doors au 21ème siècle. Et il lui explique ce qui reste de Jim Morrison 50 ans après sa mort. This is the end…