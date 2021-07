« Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors », c’est notre feuilleton d’été dans Le Mug. On en est déjà à la 42ème lettre écrite à Jim par Gorian Delpâture. Jim Morrison est mort depuis 10 ans à ce stade de notre histoire. Et, surprise, les Doors commencent à vendre plus de disques que du vivant de leur chanteur. Les Doors deviennent un groupe culte.