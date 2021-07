Lettres à Jim Morrison : l'Histoire des Doors : Episode 41 : Apocalypse Now sur Auvio

On entame déjà la dernière semaine de notre feuilleton d’été. Un feuilleton réalisé par Pierre Mélotte et Gorian Delpâture. « Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors » à l’occasion des 50 ans de la mort du chanteur américain. Chaque jour, Gorian Delpâture a écrit une lettre à Morrison. Il lui a raconté sa vie. Et aussi ce qui s’est passé après sa mort. Et justement, dans la 41ème lettre, Gorian explique à Jim ce qui a relancé l’intérêt du public pour les Doors à la fin des années 70. C’est un film. Un certain « Apocalypse Now ».