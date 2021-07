On retrouve notre feuilleton d’été « Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors » concocté pour vous par Pierre Mélotte et Gorian Delpâture. On ouvre la 34ème lettre ce matin. Une lettre qui ressemble à un faire-part mortuaire puisqu’on y apprend les morts à 27 ans de Jimi Hendrix et de Janis Joplin.