« Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors », c’est notre feuilleton de l’été dans Le Mug. On déchiquette ensemble l’enveloppe de la 32ème lettre écrite par Gorian Delpâture. Nous sommes maintenant en 1970 et les Doors publient leur premier album en « live ». Il s’intitule « Absolutely Live ». On le découvre ensemble.