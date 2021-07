Lettres à Jim Morrison : l'Histoire des Doors : Episode 31 : Hard Rock Cafe sur Auvio

C’est l’heure de notre feuilleton estival et musical. « Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors ». Gorian Delpâture envoie aujourd’hui sa 31ème lettre à Jim Morrison. Il nous emmène avec lui dans les rues du centre de Los Angeles au mois de décembre 1969. Dans un quartier miteux avec des hôtels minables et des bars pour ouvriers retraités. Il y a un hôtel du nom de Morrison et un café, le Hard Rock Café.