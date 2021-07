« Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors ». 26ème lettre aujourd’hui. Gorian Delpâture continue à nous raconter l’histoire du groupe américain et de son chanteur emblématique. Après le concert de Miami, les Doors sont devenus le groupe le plus détesté des USA. Plus de concerts. Et donc du temps libre pour Jim Morrison qui peut se consacrer à ses deux passions : la poésie et le cinéma.