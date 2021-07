Suite de notre feuilleton d’été consacré au 50ème anniversaire de la mort de Jim Morrisonn. « Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors ». 25ème lettre signée Gorian Delpâture. Jim Morrison ne rit plus. Après le concert désastreux de Miami, Jim Morrison est accusé des pires maux. Il a droit à un procès en bonne et due forme et il risque tout simplement… la prison ferme.