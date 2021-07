Lettres à Jim Morrison : l'Histoire des Doors : Episode 24 : Miami sur Auvio

« Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors ». C’est le feuilleton de l’été tous les jours dans Le Mug. Chaque jour, Gorian Delpâture et Pierre Mélotte écrivent une lettre à Jim Morrison. On écoute aujourd’hui la 24ème lettre. Nous sommes entassés dans un ancien hangar à avions de Miami. Il fait chaud. On attend un concert des Doors. Et le chanteur est en retard. Quand il va enfin arriver, ça va être la catastrophe. Vous êtes prévenus.