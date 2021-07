Lettres à Jim Morrison : l'Histoire des Doors : Episode 23 : Rock Is Dead sur Auvio

Suite de notre feuilleton d’été dans Le Mug. C’est l’heure de découvrir une nouvelle lettre à Jim Morrison signée Gorian Delpâture et Pierre Mélotte. Ils nous convient à un moment privilégié. Les Doors viennent d’aller manger dans un restaurant mexicain. Ils ont bien mangé et bien bu. Et ils retournent s’amuser en studio. Ils enregistrent une longue improvisation devenue légendaire : « Rock is Dead ». « Le rock est mort ».