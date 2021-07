On retrouve notre feuilleton dans Le Mug. « Lettres à Jim Morrison : l’histoire des Doors », c’est tous les jours sur La Première. 22ème lettre aujourd’hui. Gorian Delpâture nous emmène en studio avec les Doors. Le groupe va enregistrer son 4ème album studio. Cette fois-ci, ils veulent travailler avec un orchestre. Comme les Beatles. Et Jim Morrison s’éloigne de plus en plus du groupe.