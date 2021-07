Chaque jour, Gorian Delpâture écrit une petite lettre à Jim Morrison, 50 ans après sa mort. C’est notre feuilleton de l’été dans Le Mug. Nous en sommes déjà à la 18ème lettre envoyée au chanteur des Doors. Aujourd’hui, on plonge au cœur du troisième album studio des Doors : « Waiting For The Sun ».