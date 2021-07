Chaque jour, Gorian Delpâture et Pierre Mélotte envoient une lettre à Jim Morrison, le chanteur des Doors. C’est notre feuilleton de l’été dans Le Mug. Aujourd’hui, on ouvre la 9ème lettre. On ouvre les portes de la plus célèbre boîte de nuit de Los Angeles au milieu des années 60 : le Whisky à Go Go.