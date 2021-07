Cet été, on vous raconte l’histoire du groupe américain mythique The Doors. Chaque jour, Gorian Delpâture écrit une lettre à Jim Morrison. 8ème lettre aujourd’hui. Ça y est. Les Doors sont au complet. Il leur reste à jouer devant un public. Ça tombe bien : ils ne sont pas loin du Sunset Strip et de ses boîtes de nuit. On y va avec eux !