Les us et coutumes d'Astérix par Bernard-Pierre Molin

On connaît assez bien l'Histoire - avec un grand H - de Rome, et pas mal celle que la Gaule - qui fut conquise et racontée par Jules César. Mais on connaît moins bien toutes celles avec un petit h qui font la vie au quotidien : les us, les coutumes, les traditions, les pratiques, et toutes les façons de faire, d'apprendre, de travailler, de se nourrir, de construire, de prier, de combattre, de se distraire et d'aimer. Le Pater familias romain était-il un mâle nécessaire ? Quand exposait-il ses enfants ? Les Gaulois faisaient-ils la foire ? Les légionnaires appréciaient-ils la pose posca ? Les jours romains étaient-ils plus beaux que les nuits gauloises ? Combien de temps durait une heure à Rome ? Les vrais Gaulois auraient-ils réservé un chien de ma chienne à Idéfix ? En nous racontant les us et coutumes qui faisaient le quotidien en 50 avant J.-C., Astérix et son acolyte enrobé nous permettent de constater que nos ancêtres gallo-romains nous ont transmis beaucoup de choses. Mercix !