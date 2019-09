Le Mug - Invité 2 : Un festival d’arts de rue sur Auvio

Un festival d’arts de rue, un peu l’enfant terrible du genre. Il préserve un côté subversif propre aux arts de la rue tels qu’on les pratiquait dans les années 80 et 90. Le Festival demeure entièrement gratuit, toujours dans le respect de cette philosophie qui a donné naissance au secteur. Parmi les perles de cette année, on a la Cie Canicule : deux comédiennes invitent 3 spectateurs à prendre place dans une voiture. Au cours d’un circuit bien délimité dans la ville, elles jouent et conduisent au rythme des chansons de Booba… Est-on schizophrène quand on est femmes et qu’on écoute du Booba ?