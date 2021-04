Les temps chantent : Queen & Bowie pour "Under Pressure" sur Auvio

Nous sommes en 1981, en Suisse, à Montreux, aux Mountain Studios. Queen enregistre son 10e album, Hot space. Au même moment, au même endroit, David Bowie grave la bande originale du film Cat people. Durant un moment de pause, Bowie décide de rejoindre les Queen et propose de faire une chanson avec eux. Les deux stars reprennent alors Feel like, un titre de Queen. Ils modifient un peu l’orchestration et changent les paroles. Under Pressure voit le jour en quelques heures de studio, est enregistré à la hâte, mixé rapidement et devient comme le souligne l’historien du rock Laurent Rieppi, une source de frustration pour les deux monstres sacrés. La maison de disque entrevoit le potentiel énorme du titre et décide de quand même le commercialiser avec comme conséquence, une brouille entre Queen et Bowie.