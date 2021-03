Les temps chantent : Jacques Dutronc sur Auvio

Et moi et moi et moi, les cactus, Paris s’éveille, le petit jardin, l’opportuniste.….Jacques Dutronc est connu pour ses refrains qui semblent légers. Mais derrière ces mélodies faciles à fredonner se cachent quelques idées politiques qui peuvent encore décrire notre monde d’aujourd’hui. L’écologie, les discours politiques, la défense des ouvriers, Jacques Dutronc et son parolier Jacques Lanzmann se sont amusés à glisser quelques critiques qui selon eux, passent mieux avec de l’humour. Comme le souligne Jacques Lanzmann : « Je ne crois pas que les choses sérieuses rentrent bien dans la tête des gens. Je crois qu’il faut leur dire d’une manière un peu originale et pas sérieuse du tout. Cela frappe plus. On ne peut plus scandaliser le bourgeois donc il faut l’amuser pour lui faire comprendre que les choses ne vont pas si bien.