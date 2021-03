The sound of silence a été remise en avant lors de la pandémie de Covid-19. Soit par des chanteurs qui se sont approprié la mélodie en parlant du virus, soit sur les réseaux sociaux où le titre the sound of silence dénonçait la fermeture des lieux culturels. Cette chanson très populaire de Simon et Garfunkel a pourtant été un bide total lors de sa sortie en 1964.