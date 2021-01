Les temps chantent : Gimme Shelter des Rolling Stones sur Auvio

Depuis ce lundi 25 janvier, si vous le souhaitez, vous pouvez désormais acheter du chocolat sur le site des Rolling Stones. La barre chocolatée flanquée de la bouche qui tire la langue vient s’ajouter aux nombreux produits dérivés du groupe britannique qui ne peut plus effectuer de tournée pour cause de pandémie. Vous avez le choix entre deux sortes de barres au chocolat, Brown sugar, allusion directe à l’une de leurs chansons, ou Cherry Red, allusion indirecte à l’un des titres paru sur l’album Let it bleed en 1969. Sur cet album figure aussi Gimme shelter, donne-moi un asile, une chanson qui pourrait parfaitement faire écho à la crise sanitaire que nous traversons