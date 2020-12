Les temps chantent : L'après Beatles de Lennon : Plastic Ono Band sur Auvio

« Après avoir réalisé un album expérimental pour lequel il pose nu aux côtés de Yoko Ono, John Lennon sort son premier véritable album Solo, Plastic Ono Band. A cette époque, John Lennon entame une thérapie auprès du psychologue américain Arthur Janov, le père de la thérapie primale. Celui-ci l’encourage à extérioriser ses traumatismes. Lennon suit le conseil. Il décide alors de crier ses douleurs et de guérir ses blessures avec ce 1er album très personnel au style plus épuré et plus cru qu’au temps des Beatles. Le ton est donné dès le début. Le Glas de la chanson Mother ouvre l’album. Pour Lennon, la perte brutale de sa maman est probablement la douleur la plus profonde. Les parents de John Lennon divorcent assez rapidement et John vit la plupart du temps chez sa tante Mimi, plutôt sévère. Le 15 juillet 1958, Julia, sa mère se fait renverser par une voiture. John a 17 ans. Ironie du sort, le conducteur qui l’a tuée, deviendra le facteur de Paul Mc Cartney. Avec Plastic Ono Band, John Lennon affirme qu’il ne croit en rien, qu’il ne croit plus aux Beatles mais qu’il croit désormais en lui, John, un homme nouveau. »