Nous sommes en 2004 et le groupe Green Day s’inquiète de la possible réélection de G.W. Bush. Ils traduisent leurs craintes de passer pour une nation idiote dans l’une de leurs chansons, American Idiot. Le titre résonne particulièrement à la veille des élections américaines puisque les peurs et reproches adressés à l’encontre de Bush pourraient également être formulées à l’égard de Donald Trump.