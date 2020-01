Comment une chanson, un artiste, raconte son époque, c'est votre série les Temps chantent. Et à la Veille du Brexit, c'est demain minuit... On vous raconte comment Mick Jagger a décidé de mettre en musique ses craintes un an après le VOTE en faveur du Brexit. Il enregistre, en juillet 2017, sans les Rolling Stones, le titre England Lost Récit signé Cécile POSS & Bao-Anh Dinh