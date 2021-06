Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe : Episode 2 sur Auvio

Dans le deuxième épisode des « Téméraires », Louis de Male, le comte de Flandre, peine à se maintenir au pouvoir. Les villes se révoltent, Gand en tête. Dirigée par Philippe van Artevelde et Jean Yoens, elle devient la ville la plus intrépide d’Occident. Philippe le Hardi vient en aide à son beau-père pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des rebelles lors de la bataille de Rosebecque, le 27 novembre 1382. À peine deux ans plus tard, Louis de Male meurt. L’avenir de la Flandre est désormais entre les mains des Bourguignons et en particulier du jeune Jean Sans Peur, 13 ans.