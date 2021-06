Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe : Episode 1 sur Auvio

Ce premier épisode des « Téméraires » nous emmène à Gand, le 19 juin 1369 : Philippe le Hardi et Marguerite de Male unissent leur destinée. Cette union marque la première apparition des Bourguignons en Flandre, l’une des régions les plus riches d’Europe. Philippe ne compte pas laisser passer cette occasion de faire bonne impression sur ses futurs sujets ! 19 septembre 1356, bataille de Poitiers. Nous sommes au cœur de la guerre de Cent Ans. Jean Le Bon, roi de France, doit déposer les armes face au Black Prince. Son plus jeune fils Philippe lutte à ses côtés jusqu’au dernier coup d’épée. L’héroïsme dont ce jeune garçon de quatorze ans fait preuve ne passe pas inaperçu : il lui vaut le nom de Philippe le Hardi. Alors qu’entre deux offensives anglaises, les vins de Bourgogne coulent à flots, une autre menace pèse sur l’Europe : la peste décime les populations et amoindrit la noblesse de France.