Les sorties musicales avec Luc Lorfèvre - Entrez sans frapper - 04/01/2018

Les sorties musicales avec Luc Lorfèvre : « Atome », le nouveau projet belge formé de Remy Lebbos qui a fait partie du groupe rock Vismets et de David Picard, ancien membre d'Applause. En concert le 31 janvier au Botanique dans le cadre du Festival Propulse ; La pianiste et chanteuse belge Mathilde Renault et son album « Lucky Number ». Elle présentera son nouvel album le 24 janvier au Botanique à Bruxelles ; La jeune Namuroise Charlotte ; La chanteuse et pianiste belge Typh Barrow et son album « Ram », qui paraître le 18 janvier. Typh Barrow est nommé dans la catégorie Artiste Solo Féminine de l'année aux D6bels Music Awards, qui seront décernés ce 26 janvier.

Émission Entrez sans frapper