Les sorties musicales de Luc Lorfèvre : le musicien irlandais Adrian Crowley et son album "Dark Eyed Messenger" ; Jean-Louis Murat et son album « Travaux sur la N89 » ; L'album « Best Of Magnus », le projet parallèle de Tom Barman, leader de dEUS, et du DJ/producteur CJ Bolland né au début des années 2000 ; Le Bruxellois (batteur et chanteur) Mathias Bressan et son album « L'imprévu ».

Émission Entrez sans frapper