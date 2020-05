Le mug - Invité 1 : Coronavirus VS rentrée des series sur Auvio

Le COVID-19 contamine aussi par effet ricochet les plateformes de streaming Auvio, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et consorts. On les pensait heureux gagnants de cette crise seulement l’épidémie du coronavirus frappe également de plein fouet le monde du streaming. Entre interruption forcée des tournages et réduction préventive des débits, le COVID-19 bouleverse le secteur. Les conséquences sont parfois inattendues. Certains effets secondaires se manifesteront qu’à la rentrée de septembre voir en fin de l’année seulement. On tente de prendre le pouls de cette situation en compagnie Kari