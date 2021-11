Les réalisatrices Nathalie Masduraud et Valérie Urrea pour la nouvelle série d'Arte « H24 - 24 heures dans la vie d'une femme ». Inspirée de faits réels, une série manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au quotidien. Sur une idée originale de nos deux invitées, vous retrouverez 24 films courts audacieux, d'après les textes de 24 autrices européennes (Alice Zeniter, Lydie Salvayre, Chloe Delaume, Lola Lafon...), interprétés par 24 actrices d'exception (Diane Kruger, Camille Cottin, Anaïs Demoustier...). Une diversité de voix et de talents, dans une collection forte et engagée.