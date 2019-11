A partir de quel âge intégrer les questions de genre dans les programmes jeunesse ? (Présence de personnage LGBT dans les dessins animés, les manuels scolaires et les séries pour ados, que constate-t-on actuellement comme évolution ?). Avec Coralie Pastor, Cheffe éditoriale des 3 à 15 ans à la RTBF et responsable d’OUFtivi et Oliviero Aseglio, porte-parole de la RainbowHouse Brussels