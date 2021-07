Chaque jeudi, on vous fait découvrir notre podcast « Les Quatre saisons », qui raconte la politique à l’ère de la Vivaldi.

Durant cet été, on vous a contacté un série spéciale de longs entretiens… Cette semaine, rencontre avec Jean-Michel Javaux. L’ ex star d’Ecolo s’est retiré des projecteurs et vit pleinement son mandat de bourgmestre d’Amay