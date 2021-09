Les coulisses du pouvoir : La Vivaldi a 1an! sur Auvio

Il y a un an, le gouvernement Vivaldi prenait enfin son envol. Si cette première année a surtout été consacrée à la gestion de la pandémie, les dossiers brulants commencent à s'accumuler, les conflits également et ils prennent de la place. Pourtant, l'an dernier, Alexander De Croo voulait faire de politique autrement, dans le respect. A la place, il y a essentiellement du conflit. Le conflit en politique, c'est le thème du nouvel épisode du podcast des Quatre Saisons. C'est signé Baptiste Hupin et Himad Messoudi.