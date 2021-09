Les coulisses du pouvoir : La fédération Wallonie-Bruxelles, stop ou encore ? sur Auvio

50 ans, un bel âge pour la fédération Wallonie Bruxelles. C’est en effet en 1971 que l’ancêtre de la FWB, la communauté culturelle française, voit le jour. 50 ans plus tard, le fédération est critiquée, malmenée, criblée de dettes. Et à Bruxelles comme en Wallonie, nombreux sont les responsables politiques qui ne lui souhaiteront pas un bon anniversaire le 27 septembre prochain. Le podcast Les Quatre Saisons est de retour et, ce matin, se pose la question suivante : la fédération Wallonie-Bruxelles, stop ou encore ?