Les Quatre Saisons : Episode 2 : La fin de l'état de grâce du gouvernement Vivaldi ? sur Auvio

122 jours après sa prestation de serment, le gouvernement Vivaldi vit-il la fin de son état de grâce ? Ces derniers jours et semaines, la situation s'est tendue entre les partenaires de la Vivaldi, entre plan de relance, COVID-19 et accusation de mensonges. Dans cette épisode, nous revenons sur cette séquence politique compliquée et nous prenons le temps de décortiquer les raisons pour lesquelles le gouvernement De Croo traverse une période compliquée. "Les Quatre Saisons", un podcast de la rédaction belge dirigée par Laurence Brecx, sur une idée de Thomas Gadisseux, Baptiste Hupin et Himad Messoudi. Création sonore : Jérémy Bocquet. Production : Hugues Lanneau.