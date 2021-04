Les Quatre Saisons : "Politiques en manque de contacts ch. boussole sur réseaux sociaux" sur Auvio

Habituellement, à cette époque de l’année, c’est le branle-bas de combat dans les partis pour préparer, qui les festivités du 1er mai, les universités d’été. Dans les communes, c’est l’heure des marchés annuels, des foires au boudin, des bals du bourgmestre. Des moments où les responsables politiques, année électorale ou non, sont au contact de la population, du corps électoral. Mais en temps de corona, tout cela n’est plus d’actualité. De l’aveu même d’un Paul Magnette comme vous l’allez l’entendre, les politiques ont perdu leur boussole. Alors pour rester en contact, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitch et même TikTok, avec un Elio Di Rupo comme vous ne l’avez jamais entendu. La communication politique se voit forcée d’évoluer, au forceps. Pour autant, sur les réseaux sociaux, est-il possible de faire de la politique ? Avec deux invités qui nous expliqueront ce qui marche - ou pas - dans la com' politique en 2021.