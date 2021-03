Les Quatre Saisons : Frank Vandenbroucke et la potion magique : histoire d’un pari fou sur Auvio

Ça pourrait être une histoire belge, celle d’un homme, Frank Vandenbroucke, qui décide seul, face à la France, l’Allemagne, l’Italie, de faire confiance aux experts belges. C’est l’histoire d’un vaccin, vilipendé depuis des mois, mais pièce angulaire de la stratégie de vaccination belge. C’est l’histoire d’un emballement, de la dictature de l’émotion (étrangère) face au sang froid (des "voisins belges"). C’est l’histoire enfin de ce qui est aussi un pari politique, d’un homme, ministre de la Santé régulièrement attaqué pour sa froideur et son manque de flexibilité. Frank Vandenbroucke est le grand "gagnant" de la semaine. Finalement, trois jours plus tard, l’agence européenne des médicaments a rendu son verdict : elle confirme l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Dans cet épisode, nous revenons sur toute cette séquence politique un peu folle, sa genèse. On évoque également l’impact psychologique de ces derniers jours et l’avenir aussi : comment faire adhérer les personnes hésitantes à tout de même se faire vacciner avec deux des 7,5 millions de doses d’AstraZenaca que la Belgique a commandées...